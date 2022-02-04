Политика открытости привела к росту узбекского экспорта

Самая густонаселенная страна Центральной Азии – Узбекистан - в последние годы добилась заметных успехов в переходе к модели экономического роста за счет частного сектора. Результаты уже очевидны, пишет Emerging Europe. Согласно данным Fitch Ratings, узбекская экономика претерпела серьезные изменения с 2017 года, когда были инициированы реформы с целью минимизировать государственное участие в экономике и либерализовать основные сектора.

Крупнейшие компании Узбекистана, в том числе Artel Electronics и BCT Denim (два наиболее узнаваемых местных бренда), сообщили о росте экспорта среди прочих позитивных событий, которые стали возможны благодаря начатым реформам. Бектемир Муродов, финансовый директор компании Artel Electronics, крупнейшего в Центральной Азии производителя бытовой техники и электроники, говорит, что текущие реформы, продвигающие экспорт, способствуют выходу узбекских производителей за пределы домашнего рынка. ”Главным достижением 2020 года стало решение государства субсидировать транспортные расходы на товары для экспорта. Таким образом были поддержаны местные производители, многие из которых, в том числе и мы, собираются выходить на новые рынки впервые в жизни”, - Муродов рассказал.

Муззафар Рахманов, основатель успешной узбекской текстильной компании BCT Denim отмечает, что развитие предприятия стало возможным благодаря либерализации, а также экономическим связям с Европейским союзом. С начала осуществления реформ, в рамках которых произошел полный отказ от детского и других форм принудительного труда в прибыльной хлопковой промышленности, Узбекистан был включен во Всеобщую систему преференций ЕС Плюс (GSP+). Система предоставляет развивающимся странам значительные скидки на импортные пошлины взамен на выполнение 27 различных международных конвенций по правам человека, трудовым правам, а также в сфере охраны окружающей среды и стабильного управления. Включение Узбекистана во Всеобщую систему преференций позволила беспошлинно продавать ЕС 6 тыс. товаров, в том числе и текстиль, говорит Рахманов. ”Таким образом, мы смогли стать более конкурентоспособными на европейском рынке”.

Почему востребована узбекская продукция

По словам Муродова, главная причина растущей привлекательности узбекских продуктов заключается в адаптивности рабочей силы и успешной локализации, которые позволили им стать доступными на международном уровне. ”У нас есть возможность агрессивно расширять наш экспорт, в частности, в соседние страны - Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Мы надеемся, что импульс сохранится и усилится в ближайшие годы”, - добавляет Муродов.

Рустам Мухаметшин, управляющий директор московского филиала Deloitte, одной из аудиторских компаний британской ”Большой четверки”, считает, что узбекские продукты давно были достойны выйти на такой уровень. ”Рыночная стоимость труда довольно низкая, производственные стандарты - хорошие. Благодаря реформам, удалось разблокировать торговые барьеры. Следует отметить, что высокая локализация узбекского производства оказалось выгодной в условиях кризиса цепочки поставок”, - рассказал Мухаметшин в интервью Emerging Europe. Он отметил, что важную роль в процессе сыграла либерализация валюты в 2017 году. ”Сум впервые было позволено свободно конвертировать как предприятиям, так и гражданам. Такая либерализация валютного рынка положительно сказалась на возможности узбекских компаний торговать за рубежом и работать с иностранными партнерами. Девальвация сума делает экспорт куда более конкурентоспособным”, - подчеркнул Мухаметшин.

Увеличение экспорта - главный приоритет для узбекского министерства торговли и инвестиций. Представители ведомства подчеркивают, что промышленные и потребительские товары составляют основную массу экспорта страны: на их долю приходится 85% экспорта, на продукты питания и животных - 8%, на химию и сопутствующие товары - 6,5%. Artel Electronics, наиболее узнаваемый на международном рынке узбекский бренд, зафиксировал значительное увеличение продаж за границу с тех пор, как реформы вступили в силу.

Объемы экспорта в Казахстан (основной импортер продукции Artel Electronics) увеличились с $12,8 млн в 2017 году до $37,5 млн в 2021 году. За тот же период экспорт в Таджикистан увеличился с $5,5 млн до $17,6 млн, а в Азербайджан - с $6,8 млн до $14,6 млн. ”Естественно, учитывая географическое положение Узбекистана (отсутствие выхода к морю), соседние страны - первые на пути продвижение экспорта, как, например, в случае с Artel Electronics, чьи позиции в Казахстане значительно усилились за последние несколько лет”, - объяснил Мухаметшин. Объемы продажи бытовой техники Artel Electronics за рубежом выросли с $34,8 млн в 2017 году до $95 млн в 2021 году.

Будущее узбекского экспорта

Для дальнейшего увеличения объемов экспорта узбекскому правительству необходимо продолжать либерализацию. ”Президент Шавкат Мирзиеев отметил, выступая в парламенте, что для увеличения доходов населения, создания новых рабочих мест, усиления производства необходимо открывать новые рынки”, - напомнили представители министерства торговли. В ведомстве уверены, что дальнейшее открытие узбекского рынка приведет к улучшению качества производимых товаров, сокращению расходов и задействованию новых технологий, которые позволят Узбекистану войти в международную производственную систему и глобальный рынок, а также стать участником экономического интеграционного процесса.

Содействие стремлению страны расширить свою глобальную экономическую интеграцию будет продолжаться через переговоры со Всемирной торговой организацией. При этом новые партнерства и соглашения с ЕС также имеют приоритетное значение. Узбекский частный сектор, по крайней мере, его крупнейший игрок Artel Electronics, возлагает большие надежды на будущие реформы. ”Правительство очень внимательно к частным производителями. Нас часто консультируют по поводу того, что может быть предпринято для того, чтобы оказать нам содействие за рубежом. Мы знаем, что правительство надеется ускорить процесс цифровизации таможни, что поможет нам рационализировать наши экспортные операции”, - говорит Муродов. ”Интеграция Узбекистана в международную банковскую систему будет крайне выгодна для таких компаний, как наша. Мы станем более гибкими и рентабельными, работая за рубежом. Мы и будем способствовать прогрессу в этом направлении”, - пообещал предприниматель.