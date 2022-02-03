Байден в реальном времени отслеживал ликвидацию главаря ИГИЛ*

3 фев. 20:42

Президент США Джо Байден в реальном времени отслеживал основные этапы операции по ликвидации главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома", - цитирует ее ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВС США в ходе операции на севере-западе Сирии уничтожили главаря ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.