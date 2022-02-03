Cанитарная рубка деревьев проводится в Тбилиси и окрестностях 

3 фев. 20:25

В Тбилиси и вокруг столицы начинается санитарная вырубка больных и засохших деревьев, об этом сообщает городская служба охраны окружающей среды.

Процесс начался сегодня, он продлится весь год. Засохшие и больные деревья вырубят в пригородах - в окрестностях Цхнети и Коджори, а также в центральном столичном районе Сабуртало.

Вырубка производится из-за распространения болезни, вызванной вредителями: это произошло еще в 1990-х годах, но до сих пор борьба была неэффективной.

Еще одна причина такого решения - тот факт, что поваленные ветрами и снегопадами деревья затрудняют регенерацию лесов, передает "Sputnik Грузия".

По инициативе мэрии в 2019 году заболевшие деревья проверили международные эксперты, они подготовили план действий, которые поможет предотвратить распространение болезни.

На месте каждого срубленного дерева посадят новое, обещают власти.