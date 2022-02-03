Хабиб Нурмагомедов рассказал о неудачной шутке над Овечкиным

3 фев. 19:58

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов рассказал забавную историю, связанную с хоккеистом Александром Овечкиным.

По его словам, однажды он по приглашению Овечкина посетил матч НХЛ между "Сан-Хосе Шаркс" и "Вашингтон Кэпиталз", за который играет нападающий.

"Я не мог разобрать игроков из-за их экипировки. И всю игру думал, что "Сан Хосе" - это клуб, где играет Овечкин. И они ["Сан-Хосе"] выиграли. После матча я написал Александру: "Поздравляю!". Он ответил: "Спасибо за шутку!", - поведал Хабиб в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

Он отметил, что решил задать уточняющий вопрос и спросил у Овечкина, выиграл ли он. "Овечкин ответил: "Нет, я играл за "Вашингтон"",- поведал Нурмагомедов.

"Я написал ему: "Извини, я не знал об этом"", - добавил Хабиб.