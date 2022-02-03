В России решили серьезно ограничить наценку на товары из продуктовой корзины

3 фев. 20:09

Торговая наценка на ряд продуктов в России может быть ограничена планкой в 5%, этот вопрос, как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, обсуждался на совещании в Минсельхозе с участием Минпромторга и ФАС по стабилизации цен на продукты.

Речь идет о добровольном ограничении ритейлом торговой наценки на социально значимые продукты питания в пределах от 0% до 5%. Ограничить наценку планируется на хлеб, молочные продукты, сахар, овощи борщевого набора.

Предполагается, что ограничение будет действовать до июля, когда начнется новый сельхозсезон.

Напомним, в январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты, в торговых сетях готовы сделать максимальной наценкой 10%.