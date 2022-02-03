Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене в конце февраля

3 фев. 19:55

Специальные представители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч проведут следующую встречу по нормализации отношений соседних стран 24 февраля. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

Он подчеркнул, что встреча пройдет в Вене.

"Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене", - поведал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Напомним, первая встреча представители Армении и Турции состоялась 14 января 2022 года в Москве.