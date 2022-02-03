Журналисты в Германии призвали Путина отменить меры в отношении Deutsche Welle

3 фев. 19:50

Германский союз журналистов (DJV) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить меры против медиакомпании Deutsche Welle, которые были приняты в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении организации.

Председатель DJV Фран Ибералль подчеркнул, что этим радикальным мерам цензуры нет никакого оправдания, передает ТАСС.

По его словам, меры российского руководства - "дешевая реакция" на решение германского регулятора запретить телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ. "В отличие от пропагандистского канала RT DE Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику", - поведали в организации.

В DJV также отметили, что ожидают от правительства ФРГ "ясного протеста" против шагов российской стороны. "Правительство ФРГ несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве", - заявили в DJV.

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ министерство иностранных дел России сообщило об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.