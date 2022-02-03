В Ташкентском зоопарке отказались выпускать на волю медведя, не тронувшего ребенка

3 фев. 19:40

В Ташкентском зоопарке прокомментировали просьбы граждан о том, чтобы отпустить медведя Зузу, который не тронул маленькую девочку, на волю.

Напомним, 28 января мать бросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке, однако хищник не тронул ребенка - обнюхал и ушел. Многие узбекистанцы решили, что раз медведь не опасен для людей, его нужно выпустить.

"Выпускать диких животных из неволи в природу – очень сложная и ответственная задача. Медведь, не умеющий добывать себе пищу и охотиться, всю жизнь получавший еду из рук человека и не испытывающий страх к нему, проголодавшись, сразу пойдет к первому попавшемуся населенному пункту и будет убит напуганными жителями", – указали в Ташкентском зоопарке.

Кроме того, Зузу, рожденный в неволе, не сможет взаимодействовать с сородичами и добывать пищу.

"К выпуску в природу Зузу не готов. Во-первых, медведь является кавказским подвидом бурого медведя, обитающим соответственно на Кавказе – на территории Узбекистана проживает белокоготный медведь. Во-вторых, он попал в зоопарк города Баку, откуда поступил к нам, совсем маленьким, был выкормлен и воспитан людьми", – рассказала научный сотрудник зоопарка Фирюза Мирсалихова.

"Забота и ласка, которую он получил от своих киперов, не дала ему проявить качества хищника. Он не видел зла от человека, наверное, поэтому не навредил маленькому ребенку", – считают в зоопарке.