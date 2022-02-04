Турки и армяне летят друг к другу

Пассажиры первого рейса между Ереваном и Стамбулом, состоявшегося в среду, выразили радость по поводу возобновления авиасообщения в рамках нормализации отношений между Турции и Армении, пишет турецкая "Сабах".

В январе спецпредставители Турции и Армении провели в Москве первые за более чем десятилетие переговоры по нормализации отношений. Обе стороны отметили, что встреча прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере", что вселило надежду на возобновление отношений между странами и открытие закрытой с 1993 года границы.

Бывший посол Турции в США Сердар Кылыч был назначен на должность спецпредставителя республики для нормализации отношений с Арменией 15 декабря 2021 года. Спустя три дня Армения назначила своего спецпредставителя - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Между Турцией и Арменией не было дипломатических и экономических отношений в течение трех десятилетий, и переговоры в Москве стали первой попыткой нормализации после мирного соглашения 2009 года.

"Я очень счастлива. Как армяне мы всегда на стороне мира… Обиды нужно оставить в прошлом", - сказала Диана Булгадарян после того, как рейс армянской авиакомпании FlyOne приземлился в Стамбуле, отметив, что она имеет двойное гражданство.

"Надеюсь, что сухопутные границы также откроются в этом году, - сказал Эмирхан Саманджи, первый пассажир, зарегистрировавшийся на рейс FlyOne из Стамбула в Ереван. - За последние годы были предприняты шаги по улучшению отношений, но они не дали положительных результатов. Я надеюсь, что этот рейс станет хорошей возможностью".

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что разрешение на осуществление рейсов Стамбул-Ереван получили FlyOne Armenia, дочерняя компания лоукостера FlyOne из Молдавии, и турецкий лоукостер Pegasus Airlines.

Пассажир из Турции Хасан Карадуман сказал, что до возобновления авиасообщения он летал из Стамбула в Ереван через Грузию. Карадуман отметил, что между Турцией и Арменией он путешествует уже много лет. После того, как прямое авиасообщение прекратилось в 2020 году, ему приходилось передвигаться по суше. "Я встречался там со своими друзьями и занимался делами, - сказал он Анатолийскому агентству, ожидая в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен вылета первого рейса в ереванский международный аэропорт Звартноц после двухлетнего перерыва. - Процесс нормализации отношений с нашим соседом выгоден нам всем".

Проживающий в Париже Арташес Петросьянц, который приехал в Стамбул, чтобы сесть на прямой рейс до Еревана, был приятно удивлен повышенному интересу к возобновлению авиасообщения. Он рассказал, что едет в Армению, чтобы навестить родственников. "Это приятный сюрприз. Многие просили об интервью. Это очень хорошо. Мы должны смотреть шире и развивать хорошие отношения, посещая страны и создавая возможности для бизнеса. Необходимы мирные переговоры", - добавил пассажир.

Отношения между Арменией и Турцией исторически были непростыми. Турция возражает против употребления термина "геноцид", называя события 1915 года трагедией, в которой обе стороны понесли потери. Анкара и Ереван имеют разногласия по ряду вопросов, в частности по вопросу поддержки Турцией Азербайджана в Карабахе. Во время Второй Карабахской войны, завершившейся мирным соглашением от 9 ноября 2020 года, армия Азербайджана освободила от армянской оккупации несколько городов и около 300 своих сел и деревень.