В Крыму мошенники выдают себя за сотрудников ФСБ

3 фев. 19:04

Новая схема мошенничества выявлена в Крыму, там злоумышленники, чтобы получить доступ к персональным данным жителей, выдают себя за сотрудников ФСБ.

"В 2021 году зафиксированы три случая мошеннических действий в отношении жителей городов Симферополь и Севастополь. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ России и под различными предлогами, в том числе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получали от граждан денежные средства в крупном размере", - сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Правоохранители рекомендуют не давать никому личной информации по телефону, лучше всего настаивать на личной встрече в полиции.

О ходе расследования в ФСБ не сообщили.