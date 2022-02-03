В России запретят телеканал Deutsche Welle

3 фев. 18:57

В России запретят спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что Россия прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle, а также закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.

Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.