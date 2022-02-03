Сделка Эрдогана с Украиной не скажется на его отношениях с Путиным

Украина и Турция заключили договор о свободной торговле. Подписание состоялось в рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) должен способствовать активизации торговли двух стран, наращиванию товарооборота, созданию новых рабочих мест, обмену опытом и технологиями.

К данному новому этапу в экономических отношениях Украина и Турция шли давно. Изначально планировались завершить переговоры о ЗСТ к концу 2016 года, позже "дедлайн" сместили на 2019 год. Но ввиду разных подходов к тарифным вопросам сроки постоянно смещались. Украинцы давали понять, что соглашение о ЗСТ без снятия пошлин на продукцию сельского хозяйства не имеет смысла.

Тем не менее, Киев и Анкара пришли к согласию. По данным прошлого года, товарооборот между странами составляет $7,42 млрд. Это втрое меньше, чем товарооборот России и Турции, но выше, чем российско-иранская торговля. Турецкий бизнес активно работает на Украине. По данным информагентства Anadolu, турки поставляют в Незалежную "сталь, системы кондиционирования воздуха, мебель, бумагу и лесоматериалы, табак, свежие фрукты и овощи, продукцию сектора судостроения, автопрома, а также оборонно-промышленного комплекса".

Украина поставляет в Турцию продукты металлургии и зерно. Примечательно, что договор о снижении пошлин делает исключение именно на эти стратегические для Украины отрасли. В 2021 году Украина поставила в Турцию товаров на сумму $4,1 млрд. Из них около 70% составляют как раз-таки металл и зерно. Украинский промышленный гигант "Мотор Сич", к слову, поставляет двигатели для турецких беспилотников Bayraktar Akinci.

Если говорить о политических составляющих турецко-украинского взаимодействия, то они опираются на ряд факторов. Украина - одна из черноморских стран, сосед Турции. Исторически между северным и южным берегами Черного моря шла беспрерывная торговля. Турки не одну сотню лет владели Крымом и причерноморскими землями. Турция поддерживает официальную позицию Украины в ее конфликте с Россией, считая крымские события "аннексией". На это есть и внутренние и внешние причины - в Турции проживает многомиллионная крымско-татарская диаспора, и Турция - член НАТО, которая обвиняет Россию в аннексии. При этом, участвуя в Крымской платформе, Анкара не вводила санкций против Москвы в связи с украинскими событиями.

Подписание Турцией с Украиной сделки едва ли скажется на ее отношениях с Россией. Турецкий президент не раз говорил о желании нарастить торговлю до $100 млрд. Реализуются совместные проекты - АЭС Аккую и "Турецкий поток" в плане его продолжения на Балканы. Россия и Турция остаются политическими партнерами в рамках астанинского процесса по Сирии и карабахскому урегулированию.

Что касается украинско-российских отношений, то здесь прогресс или его отсутствие зависит не от Анкары, а от самих сторон. Если руководство в Киеве согласится наконец дать особый статус Донбассу, тогда нормализация российско-украинских отношений станет ближе. Анкара в этом заинтересована, так как и Москва, и Киев - близкие для нее партнеры, выбирать между ними Турции не хотелось бы. Именно поэтому Эрдоган и предложил Путину провести его встречу с Зеленским в Анкаре.