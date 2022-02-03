За Олимпиадой в Пекине будут следить 66% россиян

3 фев. 18:45

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян знают о предстоящей Олимпиаде в Пекине и намерены следит за ней.

"На сегодняшний день 83% (респондентов) знают об Олимпийских играх. Наиболее интересующиеся спортом - респонденты пенсионного и предпенсионного возраста. 92% респондентов этой возрастной категории заявили, что знают о предстоящих олимпийских играх", - рассказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"В целом 66% наших респондентов заявили о том, что будут следить за ходом игр. При этом 17% будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта", - сообщил социолог. Многие россияне решили смотреть только интересные им трансляции, также 7% опрошенных будут смотреть только те соревнования, где у российских спортсменов есть шансы завоевать призовые места.

Олимпиада-2022 стартует в Пекине 4 февраля.