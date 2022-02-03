Чиновник майнил биткоины в Доме культуры в Грузии

3 фев. 18:42

В Культурно-просветительском центре в Гори нашли устройства для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В ходе проверки было установлено, что оборудование для майнинга установил в 2020 году заместитель директора центра

В СГБ отметили, что провели обыск на основании оперативной информации. Чиновник пока не задержан.

Размер ущерба неизвестен, его установит следствие.

Согласно предварительным данным, Культурно-просветительский центр в Гори ежемесячно платил примерно 6 тыс лари ($2 тыс) за электроэнергию.