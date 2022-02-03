Украина и Турция заключили договор о зоне свободной торговли

3 фев. 18:35

В Киеве подписано соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Подписание документа состоялась в присутствии глав обоих государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Трансляция подписания соглашения, которое будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом, шла на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.

Президент Турции в четверг прибыл в Киев с официальным визитом, он провел встречу с украинским коллегой, она продлилась более трех часов.

Переговоры о создании зоны свободной торговли планировалось завершить к концу 2016 года, сроки не раз откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах.