Лавров: год Тигра это мой год

3 фев. 18:09

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 2022 год - его, так как он родился в год Тигра.

Глава МИД России встретился с главой китайского МИД Ван И. Российский министр поблагодарил коллегу за приглашение "посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю… "

"Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится еще раз с вами лично", - сообщил Лавров.

Глава российского МИД отметил беспрецедентный уровень взаимодействия двух стран.

Лавров добавил, что предстоящие Олимпийские игры станут наглядной демонстрацией для всего мирового сообщества способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.