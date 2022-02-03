Кадыров и Мишустин встретились в Москве

3 фев. 17:58

В четверг, 3 февраля, в правительстве России состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в кабмине.

Детали беседы Кадырова и Мишустина на данный момент неизвестны, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что накануне провел "добрую встречу" с президентом России Владимиром Путиным, обсудил "острые вопросы, по которым нужно было участие президента". Он также сообщил, что планирует встретиться с вице-премьерами и профильными министрами.