У главы офиса Зеленского выявили COVID-19

3 фев. 17:55

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест", - сказал он.

При этом Ермак посетовал, что это случилось "крайне невовремя".

Помимо этого, глава офиса украинского президента заверил, что продолжает работать и надеется восстановиться в ближайшее время. "Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги", - подчеркнул Ермак.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 385 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. На Украине выявили 4 169 897 случаев заражения.