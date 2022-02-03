Пекин готов продолжать укреплять сотрудничество с Москвой

3 фев. 17:23

Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Россией в энергетике. Об этом на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван.

"Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке в апстриме, мидстриме и даунстриме (разведка, добыча, перемещение и переработка нефти - прим. ред.)", - сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД Китая.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, а также выступили в поддержку успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пекине, передает ТАСС.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.