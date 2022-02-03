Российский путешественник застрял в Узбекистане из-за дрона

3 фев. 17:16

Пограничники задержали тревел-блогера из России, дело в его дроне весом 249 грамм, передает телеканал "Россия".

Путешественник Максим Лымарь хотел улететь домой в Новосибирск, но был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре. В его вещах нашли дрон, в Узбекистане обязательной регистрации подлежат дроны весом свыше 250 грамм. Несмотря на то, что вес квадрокоптера россиянина чуть меньше, технику изъяли, а мужчину поместили под домашний арест.

Россиянину предоставили адвоката, по статье, которую вменяют путешественнику, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Истину установит экспертизу.