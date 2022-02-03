Смертельный инцидент на шахте в Грузии выявил проблемы безопасности рабочих

Поздно вечером 30 января на угольной шахте в Ткибули, небольшом городке на западе Грузии, произошел взрыв. В результате, один рабочий погиб, восемь получили ранения. Инцидент возобновил давнюю дискуссию о недостаточном обеспечении безопасности рабочих в Грузии. Критики утверждают, что трагедия на шахте произошла из-за ненадлежащим образом проводимых властями проверок, пишет Eurasianet.

Этот инцидент стал не исключением для угольной промышленности Грузии. В тех редких случаях, когда Ткибули попадает в заголовки газет, речь обычно идет либо о серьезных авариях на шахтах, либо о забастовках местных рабочих, требующих повышения оплаты труда и улучшения условий работы. Платформа ”Справедливый труд”, местная правозащитная группа, подсчитала, что с 2007 года в Ткибули на угольном производстве погиб 41 человек. В 2018 году в результате двух отдельных взрывов погибло 10 шахтеров.

Через день после трагедии Служба инспекции труда, государственное управление, следящее за соблюдением техники безопасности на рабочих местах, сообщила о начале расследования. Сотрудники управления поделились предварительными заключениями по поводу ”различных нарушений”, выявленных на шахте. Во время взрыва уровень метана в воздухе был выше нормы, а техник, который должен был быть на рабочем месте во время взрывных работ, отсутствовал.

Объединение профсоюзов Грузии сообщило, что горняки не нарушили ни одно из правил техники безопасности. Главный вопрос в том, знали ли операторы шахты о повышенной концентрации метана, и если да, то почему они продолжили работу. ”Выполнение правил техники безопасности на рабочем месте - очень важная задача”, - говорится в заявлении Объединения профсоюзов Грузии.

Жители Ткибули, где уголь добывается веками, много раз обращались к правительству за помощью в создании рабочих мест, не связанных с шахтерским делом, чтобы им не приходилось подвергать свои жизни опасности. В ноябре два местных жителя погибли в результате оползня во время работы на неофициальном руднике.

Служба инспекции труда вряд ли могла бы предотвратить ноябрьский инцидент, поскольку шахта без лицензии не находится в ее ведении, однако за неоказание должного внимания руднику, на котором недавно произошел взрыв, управление было раскритиковано.

”В последние годы инспекторы пренебрегали своими обязанностями по проверке шахт, приезжая только когда что-нибудь случалось”, - говорит Татули Чубабрия, программный директор Центра социальной справедливости. По ее словам, обычно следствие ведется очень долго, а наказание оказывается минимальным.

Служба инспекции труда была упразднена в 2006 году правительством ”Единого национального движения”. Причиной для упразднения стала неэффективность и коррумпированность службы, но альтернативы предложено не было. Правозащитники объяснили это стремлением правительства к дерегуляции в рамках идеологии экономики свободного рынка.

Те же доводы были озвучены и после январского инцидента. Гига Бокерия, лидер ”Европейской Грузии”, партии, открыто выступающей против прогрессивной политики, заявил, что сами по себе проверки ”вредят”. ”Решение - радикальные экономические реформы, которые создадут рабочие места, а не социалистические идеи левых”, - написал он в Facebook после инцидента.

Критики утверждают, что упразднение Службы инспекции привело к росту числа происшествий на рабочих местах, а также смертности, уровень которой гораздо выше, чем в среднем по Европе. Спустя годы отстаивания прав и протестов после инцидентов, а также в рамках обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, работа службы была восстановлена в 2015 году, изначально с ограниченными полномочиями.

Постепенно полномочия расширялись, а по итогам реформ трудового законодательства в 2020 году, служба была уполномочена обеспечивать соблюдение трудовых прав и правил техники безопасности на рабочих местах.

В том же 2020 году Службе было поручено следить за соблюдением разработанных государством мер по борьбе с распространением COVID-19. Примерно 98% деятельности службы в первой четверти 2021 года было сосредоточено на борьбе с коронавирусом, Центр социальной помощи написал в отчете за 2021 год, опираясь на данные самой службы. ”Пандемия усугубила ситуацию на грузинском рынке труда, осветив существующие проблемы и серьезные бреши в обеспечении трудовых прав”, - говорится в отчете.

Неизвестно, стало ли, и если да, то в какой степени, обеспечение борьбы с COVID-19 одной из причин инцидента 30 января. После взрывов в 2018 году власти и новый владелец шахты так и не смогли решить проблемы безопасности, подытожила платформа ”Справедливый труд".