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Распитие алкоголя стало причиной ранения жителя Нур-Султана из оружия 127-летней давности

Распитие алкоголя стало причиной ранения жителя Нур-Султана из оружия 127-летней давности

В Казахстане ссора во время распития алкоголя чуть не привела к убийству местного жителя из раритетного оружия, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что 29 января в дежурку Сандыктауского РОП поступило сообщение о том, что в больницу доставили 55-летнего гражданина Нур-Султана с огнестрельным ранением.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 58-летнего индивидуального предпринимателя, житель одного из сел района. У него забрали револьвер системы "наган" образца 1895 года и патроны к нему.

Стоит добавить, что мужчины поссорились во время распития алкоголя.

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