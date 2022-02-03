Распитие алкоголя стало причиной ранения жителя Нур-Султана из оружия 127-летней давности

3 фев. 16:58

В Казахстане ссора во время распития алкоголя чуть не привела к убийству местного жителя из раритетного оружия, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что 29 января в дежурку Сандыктауского РОП поступило сообщение о том, что в больницу доставили 55-летнего гражданина Нур-Султана с огнестрельным ранением.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 58-летнего индивидуального предпринимателя, житель одного из сел района. У него забрали револьвер системы "наган" образца 1895 года и патроны к нему.

Стоит добавить, что мужчины поссорились во время распития алкоголя.