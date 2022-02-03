Власти проверили условия содержания льва, тревожившего рычанием жителей Анапы

3 фев. 16:51

Условия содержания льва, рычание которого вызывало тревогу у местных жителей, проверила специальная комиссия в Анапе, такое сообщение опубликовано на сайте города-курорта.

Зверя посетили представители семейной цирковой династии Запашных, мэрии, прокуратуры, Россельхознадзора и кубанского департамента ветеринарии.

"Лев абсолютно здоров и в отличной физической форме. У него в порядке зубы, плотная шерсть, ему сделаны все прививки. Лев упитанный, у него даже есть пузико - это показатель правильного и регулярного питания. Что касается рычания, то это просто манера "разговора" животного, способ привлечь внимание", - сказали, осмотрев льва, директор цирка-театра Filateni Владимир Филатенко и его супруга Полина Запашная.

Таким образом, жизни животного ничего не угрожает, однако необходимые документы собственник прокуратуре не представил, поэтому у ведомства возникли вопросы к условиям его содержания. По итогам проверки действиям ответственного за содержание хищника дадут правовую оценку, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пока льву подыскивают новый дом, ситуацию держит на контроле мэр Анапы Василий Швец, он находится на связи с народным артистом РФ, знаменитым дрессировщиком Эдгардом Запашным.