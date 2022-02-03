Когда гиподинамия убивает

3 фев. 16:36

Согласно данным международных исследований почти 6% смертей в мире связаны с недостаточной физической активностью. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на круглом столе на тему "Российский спорт: развитие нации и интересы страны".

"При этом если говорить о конкретных причинах, то до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные же цифры можно привести по раку кишечника, по диабету, по ишемической болезни сердца", - сказал он.

Далее Салагай отметил, что в России для увеличения числа людей, занимающихся физкультурой и спортом, были утверждены федеральные проекты.