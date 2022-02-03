Турецкая авиакомпания совершила первый за долгое время рейс в Армению

3 фев. 16:27

Турецкий лоукостер Pegasus сегодня выполнил рейс Стамбул-Ереван - впервые за два года.

Видео из аэропорта Стамбула публикует Ruptly.

Авиасообщение между Арменией и Турцией возобновилось накануне, первый рейс совершила армянская авиакомпания FlyOne Armenia, в Стамбул из Еревана прилетели 65 пассажиров.

Ранее сообщалось, что FlyOne Armenia сначала будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, а затем, с апреля, - три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). Pegasus Airlines также пока намерена совершать два рейса - 2 и 5 февраля, однако уже с 7 февраля (и по 27 марта) рейсов будет три - в понедельник, четверг и субботу.