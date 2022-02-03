Жителя Ингушетии подозревают в пособничестве боевикам

3 фев. 16:27

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в помощи террористам, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"По версии следствия, в период с 2012-го по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики, достоверно зная о незаконности создания вооруженного формирования, входящего в состав запрещенной в РФ организации "Имарат Кавказ", добровольно оказывал пособническую помощь лицам, находящимся в федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый обеспечивал участников незаконных бандформирований медикаментами, а также перевозил их на собственной машине по территории республики.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.