В Ташкенте подросток полакомился пловом прямо на дороге

3 фев. 16:02

Молодой житель Ташкента организовал трапезу посреди проезжей части на оживленной дороге, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Ролик с подростком, который ел плов и пил чай прямо на разделительном бордюре на трассе, распространился в интернете.

В ходе проведенного ведомством расследования было установлено, что ролик был снят 31 января в 10:00 по местному времени. Героем видео оказался несовершеннолетний гражданин, с которым была проведена профилактическая беседа.

"В отношении его матери составлен административный протокол в соответствии со статьей 47 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан ("невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении матери мальчика составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.