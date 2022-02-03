Любителям роскоши придется раскошелиться в Казахстане?

3 фев. 15:54

Налог на роскошь могут ввести в Казахстане, такое сообщение распространила пресс-служба Минфина страны.

В нем говорится, что такую возможность рассмотрит министерство национальной экономики.

Речь идет о повышенном налогообложении на автомобили люксовых моделей (Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и другие). "При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы", - цитирует сообщение Минфина "Интерфакс".

Кроме того, в число предметов роскоши предлагается включить определенные классы летательных аппаратов и яхт.

Также новый закон может коснуться недвижимости в городах республиканского значения, областных центрах и курортных зонах - для нее введут повышающие коэффициенты к налогу на имущество, привязанные к площади, например, квартиры более 300 кв м; жилые и загородные дома более 400 кв м.