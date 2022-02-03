В США заявили об отсутствии национальных интересов на Украине

3 фев. 15:38

Обозреватели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью редакционной коллегии издания, в которой говорилось о значимости Украины для США.

По мнению ряда пользователей, руководством США подобно "демонам Достоевского" овладел дух неоконсервативной экспансии, при этом требования Москвы к НАТО американцы считают адекватными. Так, читатель под ником Norma Brown написала, что Россия хочет "держать сверхагрессивное НАТО подальше от своих границ".

"У США нет никаких национальных интересов на Украине. Ни одного", - заявил обозреватель Marc Jones.

Комментатор Manny Calderon подчеркнул, что о России должны беспокоиться соседи Украины, посколько у американцев "много других проблем".

"Единственное, что пострадает из-за "потери Украины" - доходы Хантера (сын Джо Байдена)", - ответил в шутливой форме пользователь William Wahl.