Путин летит в Китай

Президент России Владимир Путин завтра вылетит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российский лидер посетит Пекин 4 февраля - в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне, добавил он.

Помимо этого в Кремле заявляли, что в Китае предполагается провести "полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры", во время которых у глав государств "будет возможность и один на один пообщаться, и с делегациями".

Напомним, Си Цзиньпин встретится с 20 мировыми лидерами на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Все встречи пройдут с 4 по 6 февраля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Карнеев, у Владимира Путина будет весьма широкая повестка переговоров с Си Цзиньпином.

"Круг вопросов, которые предстоит обсудить лидер двух государств, широк – от двусторонних отношений до общемировых. Конечно, в первую очередь, Путин и Си будут говорить об отношениях России и Китая друг с другом, важное место в которых занимает наращивание экономического сотрудничества. Что касается мировой политики, то там прежде всего будет идти речь о непростых процессах происходящих во взаимоотношениях России и Китая со странами Запада", - сказал он.

Востоковед обратил внимание, что встреча пройдет на пике российского-китайского сотрудничества. "Сейчас для описания связей России и Китай используется такая формула: самые лучшие отношения за всю историю двусторонних контактов. И это формула достаточно емко отражает, по крайней мере на уровне правительств, высокую степень взаимного доверия и поддержки. Это действительно так. И на уровне бизнеса, и на уровне простых россиян рост интереса к Китаю безусловно имеется", - подчеркнул Андрей Карнеев.