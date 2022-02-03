Кадыров: встреча с Путиным была добрая, были острые вопросы

3 фев. 14:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Его видеообращение опубликовал министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.

"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", - поведал глава Чечни.

Кадыров уточнил, что сегодня по поручению российского лидера он встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - добавил глава ЧР.

Дудаев уточнил, что Кадыров находится в рабочей командировке в Москве.