Россияне стали чаще брать ипотеку

3 фев. 14:53

В январе 2022 года банки в России выдали гражданам ипотечных кредитов на общую сумму выдачи 327 млрд рублей - в годовом выражении объем сделок увеличился почти на четверть (24%), сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ.

Аналитики отмечают, что в начале года россияне активно используют ипотеку, поскольку заемщики боятся роста ставок в будущем. Они одобрили заявки в ноябре-декабре 2021 года, однако тогда они не заключили договор.

Банк подчеркивает, что в январе число новых заявок возросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По мнению экспертов, на рынке наблюдается переходящий спрос прошлого года. Они также предположили, что подобный интерес завершится в в течение первого квартала 2022 года.