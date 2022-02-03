В КБР продлили коронавирусные каникулы

3 фев. 14:43

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) решили продлить внеплановые каникулы в школах республики на неделю, до 13 февраля. Это связано с ухудшением эпидситуации, сообщили в Минпросвещения республики.

Уточняется, что внеплановые каникулы для учеников 1-8 и 10 классов в школах КБР начались 26 января и должны были продлиться до 6 февраля из-за ухудшения эпидситуации и высокого процента заболевших коронавирусом и ОРВИ.

"Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате", - уточнили в министерстве.