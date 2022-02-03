Власти Кубани обещают не отправлять школьников на дистант

3 фев. 14:37

Обучение в школах Кубани будет вестись в традиционном формате, без перевода на "удаленку", написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на своей странице в Instagram.

По ее словам, эпидемиологический порог по коронавирусу и прочим сезонным заболеваниям в школах региона остается под контролем.

В любом случае, указала вице-губернатор, перевод на дистант не решит проблему, а наоборот, позволит молодежи активнее общаться.

"В этой связи необходимо усилить контроль за состоянием школьников и учителей, максимально разобщить классы во время обеденных перерывов и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку", - отметила чиновница.