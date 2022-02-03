В Британии "поставили на Путина" в конфликте с США и НАТО

3 фев. 14:28

Обозреватели британского издания Daily Mail подвергли критике премьер-министра Бориса Джонсона после прошедшего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Большинство читателей считают, что состоявшийся диалог нужен был Джонсону для личных целей.

Как заявил пользователь Covid_Expert PhD, Третья мировая война отлично могла бы отвлечь британскую общественность от скандала с вечеринками поводом. "Думаете, Борису это в голову не приходило?", - добавил он.

По мнению комментатора под ником HVD, Джонсону пора перестать изображать из себя "мачо на международной арене" и покинуть свой пост.

Помимо этого, обозреватели призвали Россию разместить свои войска на американской границе.

"Я в любом случае ставлю на Путина. Извините", - отметил пользователь Resiak.

Читатель AntonovBuran напомнил остальным, что Запад четырежды пытался выступить против Москвы, однако с треском проваливался.

"Путин против глобалистов. Я на его стороне, победа над глобалистами пойдет на пользу всему миру", - подчеркнул комментатор BovineSuperintendent.