В Британии "поставили на Путина" в конфликте с США и НАТО

Обозреватели британского издания Daily Mail подвергли критике премьер-министра Бориса Джонсона после прошедшего телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Большинство читателей считают, что состоявшийся диалог нужен был Джонсону для личных целей.
Как заявил пользователь Covid_Expert PhD, Третья мировая война отлично могла бы отвлечь британскую общественность от скандала с вечеринками поводом. "Думаете, Борису это в голову не приходило?", - добавил он.
По мнению комментатора под ником HVD, Джонсону пора перестать изображать из себя "мачо на международной арене" и покинуть свой пост.
Помимо этого, обозреватели призвали Россию разместить свои войска на американской границе.
"Я в любом случае ставлю на Путина. Извините", - отметил пользователь Resiak.
Читатель AntonovBuran напомнил остальным, что Запад четырежды пытался выступить против Москвы, однако с треском проваливался.
"Путин против глобалистов. Я на его стороне, победа над глобалистами пойдет на пользу всему миру", - подчеркнул комментатор BovineSuperintendent.