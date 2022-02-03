Международный центр мугама приглашает на Mugam axşamları

3 фев. 14:20

Центр мугама вновь представит вниманию зрительской аудитории крупномасштабный проект Mugam axşamları ("Вечера мугама"), рассказали в пресс-службе центра, уточнив, что открытие пройдет 17 февраля в 19:00.

В этот день любителей мугама своим выступлением порадуют ханенде Миралам Мираламов, Мамед Наджафов и Нисбет Садраева. Также в исполнении которых прозвучит мугам "Раст". Ханенде выступят в сопровождении музыкантов - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара) и Васифа Юсибли (уд).