Мишустин рассказал, как государство наградит чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине

3 фев. 14:19

Чемпионы Олимпиады и Паралимпиады в Пекине получат по 4 млн рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, соответствующее решение приняло российское правительство.

"За золотую медаль - 4 миллиона рублей, за серебряную - два с половиной, а за бронзовую медаль - миллион семьсот тысяч рублей", - цитирует Мишустина "Интерфакс".

Глава правительства отметил, что будут поощрены также те, "кто сопровождают спортсменов к успеху, помогают им готовиться", то есть тренеры и прочие специалисты.