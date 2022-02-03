Почему не состоялось "шоу" проигравшей армии, кто все же станет президентом Армении, какая судьба ждет мэра Еревана - Анализ армянских СМИ за 28 января 3 февраля

2022 год будет о тяжелым для армянских средств массовой информации, уверена председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян, Работать журналистам трудиться им приходится в тяжелейших послевоенных финансово-экономических условиях, и многие СМИ не могут воспользоваться какой-либо грантовой программой, а быть принципиальным в Армении сегодня очень тяжело обходится для многих.

Шоу проигравшей армии

Организаторы мероприятия ко Дню армии Армении 28 января планировали трогательные сцены с участием премьер-министра Никола Пашиняна, но участники не согласились на такой фарс, а Пашинян не счел целесообразным участвовать в мероприятии без шоу, - пишет газета "Грапарак". "В политических кругах Армении активно обсуждалось очередное заражение Пашиняна коронавирусом. Если, как сообщает аппарат премьер-министра, Пашинян переносит инфекцию бессимптомно, то как он вдруг заподозрил, что заражен коронавирусом и сдал тест? Он либо избегает участия в нежелательном для него зарубежном мероприятии, либо причина кроется в праздновании Дня армии, в котором должны были принять участие и вернувшиеся с войны.

Армянская оппозиция нашла себе президента

После отставки Армена Саркисяна с поста президента в Армении началась новая политическая грызня: на этот раз – за этот высокий пост. У парламентской оппозиции уже имеется вероятный кандидат на эту должность: бывший руководитель аппарата Конституционного суда, экс-губернатор Вайоцдзорской области и бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян, - читаем в газете "Жоховурд". Казарян отметил, что не принимал участия ни в каких дискуссиях на эту тему. Тем не менее, если депутаты выдвинут его кандидатуру, то он с большой радостью и ответственностью возьмет на себя всю тяжесть предстоящей борьбы. "Вы не участвовали в обсуждении, но вам предложение хотя бы поступило?", - поинтересовались журналисты. В ответ он заявил, что предложения также не поступало.

"Я считаю это не возможностью избраться президентом, а новым шансом, законным и эффективным образом вступить в борьбу с действующей властью", - отметил Казарян, добавив, что он уже обратился в полицию для получения справки о наличии у него шестилетнего армянского гражданства. В свою очередь, депутаты от оппозиционного блока "Армения" сообщили, что вопрос о выдвижении или не выдвижении кандидата в президенты, а также о наличии возможного кандидата в настоящее время находится на стадии обсуждений. "В ближайшие день-два все уточнится", - рассказала депутат Агнесса Хамоян. Также к выдвижению кандидатуры Эдгара Казаряна более склонна парламентская фракция оппозиционного блока "Армения", - отмечает издание.

О том, что парламентская оппозиция стоит перед сложной дилеммой: выдвигать кандидата в президенты Армении, зная, что парламентское большинство его не изберет, или же не выдвигать, на том же основании, давая повод для критики, что по такой логике ее нахождение в парламенте становится бессмысленным, пишет и газета "Грапарак". "Фракция блока "Честь имею", похоже, решила, что, несмотря ни на что, не будет выдвигать кандидата, а если блок "Армения" выдвинет, то поддержит его кандидата. Хотя Республиканская партия Армении (РПА, входит в блок "Честь имею") недавно обсуждала кандидатуру Давида Арутюняна (экс-министра юстиции Армении), последний не согласился и посоветовал не впутываться, когда исход процесса заранее ясен. Блок "Армения" еще не принял окончательное решение", – отмечает издание.

Отметим, что у правящей партии "Гражданский договор" в парламенте достаточно мандатов для избрания своего кандидата Ваагна Хачатуряна, правда, со второй попытки. В этой ситуации эксперты сомневаются в целесообразности выдвижения парламентской оппозицией своего кандидата. Тем более, что премьер-министр страны Никол Пашинян уверен, что президентом Армении парламент изберет именно выдвинутого правящей партией "Гражданский договор" нынешнего министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, которого выдвинули 65 депутатов Национального собрания: премьер пояснил - это значит, что Хачатурян однозначно станет президентом.

Старому мэру Еревана прочат роль "английской королевы"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял окончательное решение передать "управление" Ереваном бывшему вице-премьеру правительства страны Тиграну Авиняну, - пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники. Причем речь идет не только о том, чтобы возглавить список "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин, а затем стать мэром, но и о том, чтобы взять власть в свои руки до этого. Таким образом, действующий мэр Еревана Грачья Саркисян окажется в роли "английской королевы", поскольку, оставаясь на посту мэра, он фактически не будет обладать никаким влиянием и рычагами, а реально управлять городом будет именно Авинян", - отмечает автор публикации.

"В мэрии и правительстве бытует мнение, что Грачью Саркисяна наказывают за то, что он "кинул" своего шефа Айка Марутяна и быстро согласился занять пост мэра. Как бы это обстоятельство ни было выгодно Пашиняну, оно, тем не менее, вызвало недоверие к Саркисяну", - пишет газета. А вот ближайшие друзья Авиняна в скором времени могут стать вице-мэрами Еревана, - пишет в продолжение темы газета "Грапарак".

"Тиграну Авиняну был дан зеленый свет на подготовку к выборам в Совет старейшин Еревана. Ему поручено избрать всех вице-мэров, и он сам будет назначен на такую же должность. Сегодня трое кандидатов проведут встречу с членами Совета старейшин и 8 февраля будут избраны. На должности, помимо Авиняна, претендуют бывший замминистра юстиции Сурен Григорян, замминистра здравоохранения Геворк Симонян и временно исполняющий обязанности гендиректора ГНКО "Дорожный департамент" Степан Мачян. Все трое являются близкими друзьями бывшего вице-премьера", – отмечает издание.

Российские эксперты нагнали страха на армянских чиновников

В последнее время армянские СМИ пишут о том, что Россия обеспокоена антироссийскими настроениями в Армении, которые, по разным опросам, усилились после войны, и разобраться в этом вопросе в Армению прибыла группа экспертов из России – это журналисты, а также деятели, связанные с различными кругами власти, - читаем в той же газете "Паст".

"В последние дни они проводят интенсивные встречи с представителями пророссийских кругов Армении. Обсуждают вопросы улучшения армяно-российских отношений, смягчения антироссийских настроений. Однако есть сведения, что в ходе встреч пропагандируется также идея нового союзного государства, и армянских чиновников и общественных деятелей призывают проводить пропаганду в этом направлении. Так, завтра, 4 февраля, предусмотрено обсуждение в рамках круглого стола, во время которого будут затронуты вопросы сближения двустороннего взаимодействия и сотрудничества", - пишет газета.

Электричество в Армении стало дороже

Средневзвешенный тариф на электроэнергию в Армении с 1 февраля 2022 года повышен на 4,7 драмов, старый тариф остался прежним лишь для социально незащищенных семей, - пишет интернет-издание Aysor.am. "Согласно решению, принятому Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, для социально незащищенных слоев населения, составляющих 11% абонентов, тарифы останутся неизменными, а для жителей с ежемесячным потреблением до 200 кВт/ч, составляющих 55% абонентов, тариф увеличится на 1.5 драма за кВт/ч. Тарифы для потребителей от 201 до 400 кВт/ч в месяц, составляющих 25% от числа абонентов-резидентов, вырастут на 3,5 драма за кВт/ч, для остальных потребителей предлагается повысить тариф на 5,5 драмов за кВт/ч.

Таким образом, дневные и ночные тарифы для социально незащищенных семей останутся на уровне 29,99 драмов и 19,99 драмов соответственно. Для жителей, потребляющих до 200 кВт/ч в месяц, дневной тариф составит 46,48 драмов вместо нынешних 44,98 драмов, а ночной тариф – 36,48 драмов вместо 34,98 драмов. Для жителей, потребляющих 201-400 кВт/ч в месяц, дневной тариф составит 48,48 драмов вместо нынешних 44,98 драмов, а ночной тариф станет 38,48 драмов вместо нынешних 34,98 драмов. Для потребителей более 400 кВт/ч дневной тариф составит 53,48 драмов вместо нынешних 47,98 драмов, ночной тариф – 43,48 драмов вместо нынешних 37,98 драмов", - отмечает автор публикации.

Проверки закупок повергли в панику чиновников государственных ведомств

В государственных ведомствах Армении в эти дни царит паника: Государственная контрольная служба (ГКС) начала широкомасштабные проверки, особенно в процедурах закупки, - пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники. "Кстати, в кулуарах правительства говорят, что под наблюдение взято также исполнение поручений премьер-министра в государственных ведомствах, и отныне за каждым поручением "будут идти" с мандатом ГКС.

Проводятся и другие проверки, однако с особой внимательностью проверяют в этих двух "полях". Эти действия обусловлены той формулировкой премьера, что в вопросе становления государственных институтов есть проблемы", - отмечает газета. Это обстоятельство уже вызвало серьезное недовольство в некоторых ведомствах. Более того, идут разговоры, что предпринимались попытки довести это недовольство до премьера, пожаловавшись на то, что сотрудники ГКС проверяют каждую мелочь, создавая в ведомстве дополнительную напряженность, - сообщают источники издания.