Ташкентский зоопарк примет меры после ЧП с брошенным медведю ребенком

3 фев. 14:04

Меры безопасности усилят в зоопарке Ташкента после ЧП, когда мать сбросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем. Об этом рассказал его представитель.

"Это первый подобный случай в нашем зоопарке, сейчас мы уже сделали дополнительное, более высокое ограждение у вольера с медведем, также поступим и с вольерами других хищных", - приводит его слова РИА Новости.

Представитель зоопарка уточнил, что дополнительные ограждения смонтируют у клеток с парнокопытными.

Он указал, что и на момент инцидента все требования безопасности у вольера с медведем уже были выполнены: там висели таблички с предупреждениями об опасности и о правилах поведения у вольеров с хищными зверями.