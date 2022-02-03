Росстат выявил самый "дорогой" город Северного Кавказа

3 фев. 13:59

Пятигорск оказался наиболее "дорогим" для жизни городом в СКФО, следует из данных Росстата.

Как сообщает "Блокнот-Ставрополь", ведомство посчитало индекс стоимости жизни - он определяет ценовую ситуацию на потребительском рынке, демонстрируя, насколько больше или меньше жителям того или иного города приходится тратить по сравнению со средним уровнем по России (он принимается за единицу), средний доход при этом не играет роли.

Самым дорогим городом Северного Кавказа стал Пятигорск с индексом стоимости жизни 1,01.

А дешевле всего обойдется проживание в Назрани.