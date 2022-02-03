Москву назвали лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

3 фев. 13:34

Москва признана ООН лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни" в рейтинге "Индекс процветания городов".

По показателю развития инфраструктуры Москва (83,2 балла) оказалась выше Парижа (76,3 балла) и Лондона (75,9). В рамках показателя качества жизни Москва (68,3) вновь опередила Лондон (57,1 балл) и Париж (57,1).

В целом в глобальном рейтинге столица России расположилась на третьей строчке из 29 мегаполисов мира, на первом - Сингапур, а второе место занял канадский Торонто. В рамках данного рейтинга также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство".