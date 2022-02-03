Чиновница с 4 высшими образованиями возглавила Минкультуры Ингушетии

3 фев. 13:34

Исполняющим обязанности министра культуры Ингушетии назначена председатель горсовета Магаса Залина Льянова, об этом рассказали в пресс-службе горсовета.

"Соответствующее распоряжение подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Уточняется, что Льянова родилась в Орджоникидзе в 1971 году, получила четыре высших образования, окончив Ингушский госуниверситет, Уральский госуниверситет, Институт практической психологии "Иматон" и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Минкультуры и архивного дела Ингушетии с сентября 2019 года возглавлял народный артист РИ, композитор Темерлан Дзейтов, он занял пост советника главы региона.