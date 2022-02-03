Кремль: надеемся, что Путин и Эрдоган встретятся как можно раньше

3 фев. 13:07

Президенты России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, однако с точной датой встречи еще не определились, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков

"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Владимир Путин намерен посетить Турцию после визита в Китай.