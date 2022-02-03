МИД РФ: Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности

3 фев. 12:52

Россия и США поддерживают контакты по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и. о. главы департамента МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам Москва исходит из того, что их результативность будет обеспечена "как только, так сразу".

"Контакты сохраняются, контакты по поручению президентов поддерживаются. Алгоритм этих контактов проговорен. Исходим из того что результативность будет обеспечена как только, так сразу", - цитирует Крутских РИА Новости.