Заболеваемость COVID-19 в России превысила 150 тыс в сутки

3 фев. 12:15

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили еще 151 768 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 26 904, в Санкт-Петербурге - 21 234, в Московской области - 8 721. В Ставропольском крае новых случаев 1 404, в Краснодарском крае - 2 879, в Дагестане - 655, в Крыму - 710, в Чечне - 454, в Кабардино-Балкарии - 321, в Адыгее - 270, в Северной Осетии - 203, в Карачаево-Черкесии - 298, в Ингушетии - 286.

Общее число инфицированных в России достигло 12 284 564 человек.

Госпитализировано за сутки 17 792 человека - на 3,4% больше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 53 724 пациента, с начала пандемии - 10 390 732.

За сутки в России умерли 667 пациентов с коронавирусом, за все время - 333 357 человек.