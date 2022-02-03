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На месте гибели пастуха в Евлахском районе найдено еще 17 армянских кассетных бомб

На месте гибели пастуха в Евлахском районе найдено еще 17 армянских кассетных бомб

На месте трагедии в Евлахе, где взрыв армянской кассетной бомбы унес жизнь пастуха, найдены новые неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Такое сообщение распространило МВД Азербайджана.

Трагедия произошла 1 февраля на пастбище "Ширинбулаг" в поселке Аран Евлахского района. Житель Дашкесанского района погиб от взрыва обломка кассетной бомбы, выпущенной ВС Армении во время Отечественной войны Азербайджана.

При осмотре места происшествия сотрудники Евлахского районного управления полиции и районной прокуратуры обнаружили и обезвредили еще 17 неразорвавшихся кассетных бомб.

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