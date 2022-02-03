В Великобритании заявили, что Чернобыль безопаснее Чикаго

3 фев. 12:07

Обозреватели британского издания Daily Mail прокомментировали статью о том, что российские военные якобы смогут за два часа достигнуть Киева в случае военного конфликта.

Ранее жители Украины заявляли, что российские войска могут "срезать" через Чернобыль".

Подобные слухи вызвали волну шуток среди читателей газеты. Так, обозреватель под ником worldgoesby призвал мыслить более позитивно. "Ну, хоть светиться будут, и украинцы смогут разглядеть их в темноте", - добавил он.

Комментатор Phillyhere намекнул на недостоверность информации в статье новостью о том, что "около 50 тыс русских" прямо сейчас митингуют в Канаде против премьера этой страны Джастина Трюдо.

Пользователь под ником WeAreInTrouble подчеркнул, что именно Россия и Украина не считают войну неизбежной, несмотря на то, что "все хотят заставить вас поверить, что Украина и Россия находятся на грани неизбежной войны".

"Мне кажется, Чернобыль в сто раз безопаснее Чикаго", - написал обозреватель Carlos7.