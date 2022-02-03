СМИ: парламентская оппозиция предварительно выбрала кандидата в президенты Армении

3 фев. 12:02

Парламентская оппозиция Армении уже выбрала возможного кандидата на пост президента страны, об этом пишет газета "Жоховурд".

По ее данным, им может стать бывший руководитель аппарата Конституционного суда, экс-губернатор Вайоцдзорской области и бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

"В беседе с нами Казарян отметил, что не принимал участия ни в каких дискуссиях на эту тему. Тем не менее, если депутаты выдвинут его кандидатуру, то он с большой радостью и ответственностью возьмет на себя всю тяжесть предстоящей борьбы", - пишет издание.

Политик уточнил, что предложения претендовать на пост президента ему также не поступало.

Тем не менее, по словам Казаряна, он уже обратился в полицию, чтобы получить справку о наличии у него армянского гражданства на протяжении шести лет - она необходима для будущего президента.

Депутат от националистического блока Агнесса Хамоян сообщила газете, что обсуждения возможной кандидатуры и в целом необходимости ее выдвижения пока продолжаются, ясность появится в ближайшие день-два.