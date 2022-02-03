Пьяная невеста устроила ДТП, убившее ее жениха, в Северной Осетии

3 фев. 11:46

Уголовное дело по факту трагического ДТП передано в суд в Северной Осетии, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Авария произошла 21 октября прошлого года. Девушка-водитель "Лада Гранта", двигаясь по федеральной трассе "Кавказ", при обгоне не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Жертвой аварии стал 26-летний пассажир - ее жених.

"На месте происшествия горе-невеста пыталась отвлечь внимание сотрудников полиции, так как не хотела проходить медицинское освидетельствование", - пояснили в полиции.

Оказалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позже водитель рассказала, что ехала с женихом домой из Кабардино-Балкарии: туда они ездили, чтобы позвать друзей на свадьбу.

Было открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", его расследование завершено, оно направлено в Кировский районный суд.

Теперь невесте грозит лишение свободы на срок до 12 лет.