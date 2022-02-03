Эрдоган пригласил Путина в Турцию

3 фев. 11:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай.

Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции перед вылетом в Киев в ответ на вопрос журналиста о возможной дате визита российского президента

"Для нас неправильно наблюдать за негативными событиями между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы с успехом преодолеем этот неспокойный период между двумя странами", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Анкара "внимательно следит за напряженностью в регионе" и призывает все стороны к диалогу.